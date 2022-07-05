Слуцкий: где продолжит карьеру Дзюба? Позвоните ему, с удовольствием поделится
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что поддерживает связь с бывшим нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«С Дзюбой поддерживаю связь. Где Артём продолжит карьеру? Позвоните ему, он с удовольствием поделится. Почему я должен комментировать чьи-то другие переговоры?» — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Ранее ряд источников сообщал о том, что Дзюба может перейти в один из клубов чемпионата Турции.
Напомним, Артём Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ, а также вторым в списке лучших бомбардиров «Зенита», уступая лишь Александру Кержакову.
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