Фёдор Чалов снялся в эпизоде сериала от ТНТ, где пошутил над Артёмом Дзюбой
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сыграл эпизодическую роль в сериале ТНТ «Детективное агентство Мухича».
По сюжету эпизода, в котором принял участие Чалов, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА – трофей, выигранный командой в 2005-м году. Об исчезновении не знает никто, кроме тренера и самого Чалова. Футболист приходит к детективу Мухичу с просьбой в экстренном порядке найти кубок.
В один из моментов серии Чалов упоминает Артёма Дзюбу.
Актриса Софья Каштанова. Не обращайте внимания, Фёдор, он, знаете, у нас идиот, но в нужный момент творит чудеса.
Чалов. Типа как Дзюба?
Каштанова. Извините, я не знаю, что это такое.
Комментарии
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