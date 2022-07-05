Фёдор Чалов снялся в эпизоде сериала от ТНТ, где пошутил над Артёмом Дзюбой

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сыграл эпизодическую роль в сериале ТНТ «Детективное агентство Мухича».

По сюжету эпизода, в котором принял участие Чалов, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА – трофей, выигранный командой в 2005-м году. Об исчезновении не знает никто, кроме тренера и самого Чалова. Футболист приходит к детективу Мухичу с просьбой в экстренном порядке найти кубок.

В один из моментов серии Чалов упоминает Артёма Дзюбу.

Актриса Софья Каштанова. Не обращайте внимания, Фёдор, он, знаете, у нас идиот, но в нужный момент творит чудеса.

Чалов. Типа как Дзюба?

Каштанова. Извините, я не знаю, что это такое.