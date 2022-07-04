Состав ЦСКА подешевел более чем вдвое. Сезон ещё не начался, а у Федотова уже проблемы

ЦСКА продолжает нести потери. После ухода ряда опытных футболистов состав армейцев на Transfermarkt подешевел более чем вдвое — с € 139,43 млн до € 62,45 млн. Команда лишилась сразу нескольких лидеров, а решать эту проблему придётся новому главному тренеру Владимиру Федотову. Уже через 12 дней красно-синим стартовать в чемпионате России, и в каком составе они выйдут против «Урала» — непонятно.

Приобретения

Начнём с хорошего.

Хорхе Карраскаль остаётся в ЦСКА. Клуб воспользовался опцией выкупа и заплатил € 6 млн за игрока «Ривер Плейт». При Березуцком полузащитник провёл 11 матчей в старте и отметился голом и результативной передачей. Карраскаль заключил с ЦСКА контракт на четыре года и практически безальтернативно займёт одну из позиций в атаке.

Хорхе Карраскаль полузащитник ЦСКА «Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь, не планирую куда-то уходить. Родители всегда переживают за своих детей, но я с 15 лет живу вне дома и привык нести ответственность за свои решения. Если я сделал свой выбор, подписав контракт с ЦСКА, то зачем что-то менять? Поначалу родители, конечно, волновались, но сейчас эта тема уже ушла».

Безусловное приобретение у ЦСКА пока одно – Милан Гайич. Сербский защитник был приглашён на позицию Марио Фернандеса и пополнил клуб свободным агентом. Гайич, как и Фернандес, регулярно подключается к атаке и в 24 матчах чемпионата Сербии сделал восемь ассистов.

Милан Гайич защитник ЦСКА «Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение очень быстро и благодарен за приглашение, счастлив подписать контракт. ЦСКА — большой клуб не только в России, но и у меня в стране. Слышал много лестного о вашей команде, счастлив оказаться здесь».

Кроме этих сделок, в ЦСКА вернулись из аренды: Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Адольфо Гайч, Кристиян Бистрович и Вадим Карпов. При этом хорват, скорее всего, пропустит начало сезона – он улетел на родину из-за травмы.

Потери

На продажах Эмиля Бохинена и Гочи Гогричиани ЦСКА заработал. Норвежец провёл полгода в «Салернитане» по аренде и был выкуплен за € 3,25 млн. В Италии полузащитник сыграл 11 матчей и был игроком старта. ЦСКА умудрился продать Эмиля вдвое дороже, чем покупал сам (за € 1,5 млн). Что касается Гогричиани, то он пополнил ЦСКА летом 2020 года. После двух аренд, в «Акрон» и «Текстильщик», форвард ушёл в «Балтику» за € 100 тыс.

Эмиль Бохинен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё раньше ЦСКА расстался с Марио Фернандесом, Ильзатом Ахметовым, Хёрдуром Магнуссоном, Аланом Дзагоевым, Юсуфом Языджи и Жан-Филиппом Гбаменом. Если натурализованному бразильцу армейцы оперативно нашли замену, то остальным – нет.

Ахметов хоть и не был игроком старта, но сыграл 20 из 30 матчей в прошлом чемпионате России. Магнуссон не смог вернуться в основу после разрыва ахиллова сухожилия. Дзагоев выходил на замену в каждом втором матче, а Языджи и Гбамен были лидерами команды во второй части сезона. Турецкий форвард подтвердил свой класс высокой результативностью (восемь голов в 10 матчах), а Жан-Филипп «давал» объём в центре поля.

Вдобавок ко всем неприятностям Федотова Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты. Если потеря исландца несущественна (последний год он провёл в аренде в «Венеции»), то форварда заменить будет сложно. В сезоне-2021/2022 Эджуке сыграл все матчи и набрал 5+5 по системе «гол+пас».

Итого: ЦСКА лишился правого и центрального защитников, опорника, двух центральных и трёх атакующих полузащитников и двух нападающих.

По нашей информации, активных переговоров по потенциальным новичкам ЦСКА прямо сейчас не ведёт. Похоже, на старте сезона Федотову придётся довольствоваться теми ресурсами, что есть. В атаке это Заболотный, Гайч, Чалов, Яковлев, Жиронкин, в полузащите – Ушаков, Медина, Кучаев, Зайнутдинов, Карраскаль, Бистрович, Обляков и Мухин, а в обороне — Дивеев, Бийол, Фукс, Карпов (в центре) и Гайич, Щенников, Елеев, Набабкин (на флангах).

Впрочем, полностью исключать приобретения центрального защитника, опорника и форварда, которые были обещаны Федотову, тоже не стоит. Трансферное окно в России открыто до 8 сентября.