«Люблю забивать голы, танцевать и петь». Промес — о совместном клипе с ST и Шипом

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о решении записать совместный с рэп-исполнителем и поклонником команды Александром ST Степановым и блогером Егором Шипом трек «Наше имя знают все».

«Я люблю забивать голы, танцевать и петь. Мне кажется, что с клипом всё получилось круто», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.

Позднее Квинси оценил, сможет ли их трек бороться за популярность с хитами певицы МакSим.