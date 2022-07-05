Квинси Промес ответил, будет ли участвовать в футбольной Медиалиге

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, будет ли участвовать в футбольной Медиалиге.

«Стоит ли меня ждать в команде, которую создали Соболев и Джикия в Медиалиге, или в самой лиге? Это было бы интересно!» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.