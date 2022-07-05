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Титов рассказал о форме игроков «Спартака», которые выступят в матче легенд с «Зенитом»

Титов рассказал о форме игроков «Спартака», которые выступят в матче легенд с «Зенитом»
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал о форме легенд московского клуба в преддверии матча с «Зенитом».

«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью — там у губернатора Андрея Воробьёва есть свой проект «Выходи во двор», — точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, встреча легенд «Спартака» и «Зенита» состоится за день до матча за Суперкубок России — 2022, 8 июля. Игра пройдёт на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. 9 июля в матче за Суперкубок также сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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