Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен соперник «Барселоны» за Кубок Гампера

Стал известен соперник «Барселоны» за Кубок Гампера
Комментарии

Мексиканский «Пумас» станет соперником «Барселоны» в розыгрыше трофея Жоана Гампера, который состоится 7 августа на «Камп Ноу». Об этом сообщает Marca.

Ранее соперником сине-гранатовых по этому турниру должна была стать итальянская «Рома», однако подопечные Жозе Моуринью отказались от приглашения из-за изменения планов предсезонной подготовки. После отказа от «Ромы» каталонский клуб вёл переговоры с «Миланом» и «Атласом», которые не увенчались успехом.

Отмечается, что причиной стольких проблем с поиском соперника было то, что Европейская ассоциация футбольных клубов оказывала давление, чтобы команды не посещали Кубок Гампера из-за поддержки «Барселоной» Европейской Суперлиги. И, в конце концов, сине-гранатовые не смогли найти соперника на старом континенте.

10 самых дорогих футбольных клубов мира.

Новость по теме
«Барселона» рассчитывает, что слухи о переходе Роналду окажут давление на «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022