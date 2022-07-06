Стал известен соперник «Барселоны» за Кубок Гампера

Мексиканский «Пумас» станет соперником «Барселоны» в розыгрыше трофея Жоана Гампера, который состоится 7 августа на «Камп Ноу». Об этом сообщает Marca.
Ранее соперником сине-гранатовых по этому турниру должна была стать итальянская «Рома», однако подопечные Жозе Моуринью отказались от приглашения из-за изменения планов предсезонной подготовки. После отказа от «Ромы» каталонский клуб вёл переговоры с «Миланом» и «Атласом», которые не увенчались успехом.
Отмечается, что причиной стольких проблем с поиском соперника было то, что Европейская ассоциация футбольных клубов оказывала давление, чтобы команды не посещали Кубок Гампера из-за поддержки «Барселоной» Европейской Суперлиги. И, в конце концов, сине-гранатовые не смогли найти соперника на старом континенте.
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