«Челси» отказывает Алонсо в переходе в «Барселону», испанец хочет уйти

Лондонский «Челси» препятствует переходу защитника Маркоса Алонсо в «Барселону», информирует Mundo Deportivo.



В прессе уже неоднократно сообщалось о желании каталонцев подписать 31-летнего футболиста, у которого остался год контракта с «Челси», однако английский клуб не желает отпускать Алонсо. По информации источника, Маркос и его окружение оказывают давление на клуб, явно демонстрируя намерение уйти и вернуться в Испанию, но «синие» непреклонны. Последним рычагом в данном контексте может стать подача трансферного запроса со стороны игрока, что переведёт процесс из разряда публичных заявлений к ультимативной форме.



Алонсо – воспитанник мадриского «Реала». До перехода в «Челси» в 2016 году он играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину». За шесть лет испанец провёл за «синих» 211 матчей и забил 29 мячей. Он выигрывал с клубом Премьер-лигу в 2017-м, Лигу Европы в 2019-м и Лигу чемпионов в 2021-м.

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