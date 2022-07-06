В контракте Холанда с «Манчестер Сити» прописаны суммы возможного расторжения

В соглашении норвежского нападающего Эрлинга Холанда с английским «Манчестер Сити» фигурируют суммы, при уплате которых футболист сможет покинуть клуб, сообщает Marca.
Юрист Рафаэл Пимьента, работавший с Мино Райолой и сопровождавший трансфер Холанда в «Манчестер Сити», сумел включить в контракт два важных пункта – о возможном расторжении контракта при достижении футболистом определённых целей. В июле 2024 года такая сумма составит € 200 млн, в июле 2025-го – € 175 млн.
Таким образом, при условии, если Холанд к указанному моменту достигнет с «Манчестер Сити» оговоренных в контракте целей, он сможет решать, оставаться в клубе или покинуть Манчестер, выплатив указанную сумму. Разумеется, при втором варианте этому могут поспособствовать интересующиеся им клубы.
Аналогичные пункты об освобождении при достижении спортивных целей присутствовали в контрактах Холанда с «Зальцбургом» и «Боруссией» (€ 20 млн и € 70 млн соответственно по версии Marca).
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн
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