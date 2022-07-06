Ален Халилович вновь сменил клуб. 11-й раз за последние 8 лет

Хорватский полузащитник «Рединга» Ален Халилович сменил английский клуб на команду из Хорватии «Риеку», сообщает пресс-служба клуба.



Хорват перешёл в команду абсолютно бесплатно. Его контракт с английским клубом завершился и он, как свободный агент, достался бесплатно клубу из Хорватии. Данная команда стала 11-й для него за 8 лет его профессиональной карьеры во взрослом футболе.



Халилович начал выступление на взрослом уровне в юном возрасте, став выступать за загребское «Динамо» в 2012 году, когда ему было 16 лет. Спустя два года хавбек перешёл в «Барселону», однако за основу сине-гранатовых не провёл ни одного матча и сначала играл за вторую команду, а затем – за хихонский «Спортинг» на правах аренды. Впоследствии Ален защищал цвета «Гамбурга» и «Милана». За «россонери» он также на поле не выходил. После ухода из «Гамбурга» также играл в аренде за «Лас-Пальмас», «Стандард», далее он выступал за «Херенвен». Позже бесплатно достался «Бирменгену», а потом перешёл и в «Рединг».