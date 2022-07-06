Хави Симонс назвал причину, из-за которой он ушёл из «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «ПСВ Эйндховен» Хави Симонс назвал причину, из-за которой он покинул «Пари Сен-Жермен».



«Лионель Месси, Неймар, Киллиан Мбаппе… Я тренировался с ними каждый день в течение двух лет, я многому у них научился, но, в конце концов, важна и игровая практика. Мне только что исполнилось девятнадцать лет, поэтому необходим шаг, чтобы стать лучше», – приводит слова Симонса ESPN.

Напомним, 19-летний атакующий полузащитник после окончания контракта с французским «ПСЖ» вернулся на родину и стал игроком «ПСВ Эйндховен».

Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2027 года. При этом сообщается, что у «ПСЖ» будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.