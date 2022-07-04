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Хави Симмонс, перед трансфером в «ПСВ» отказал «Реалу»

Хави Симмонс, перед трансфером в «ПСВ» отказал «Реалу»
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На хавбек «ПСВ» Хави Симмонса, который этим летом на правах свободного агента перешёл из «Пари Сен-Жермен, также претендовал мадридский „Реал“.

Как сообщает Marca, „сливочные“ делали предложение чемпиону Франции, однако получили отказ. Причина была схожей с ситуацией в „ПСЖ“. Она заключалась в том, что Симмонс не был уверен до конца, сумеет ли он играть постоянно в стартовом составе основной команды.

Напомним, 19-летний атакующий полузащитник после окончания контракта с французским «ПСЖ» вернулся на родину и стал игроком «ПСВ Эйндховен».

Футболист подписал контракт до лета 2027 года. При этом сообщается, что у «ПСЖ» будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.

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