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Англия — Австрия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Англия — Австрия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 6 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Австрия. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Австрия покажет телеканал «Матч».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистенты рефери — испанка Гуадалупе Поррас и итальянка Франческа Ди Монте. В роли резервного рефери выступит француженка Стефани Фраппар.

Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе А являются национальные команды Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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