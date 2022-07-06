Масалитин: Магнуссон хороший защитник. В нынешней ситуации его возвращение поможет ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном возвращении защитника Хёрдура Магнуссона в стан армейцев.

«Понятно, что сейчас проблема вырисовывается у ЦСКА в защите. В ЦСКА знают возможности игрока, как он может принести максимальную пользу. Нужны ли будут ещё защитники? Желательно, чтобы в футбольной команде была ротация: опытные и молодые игроки, чтобы всё работало. Молодые набираются опыта у стариков, и наоборот. Решили, что в нынешней ситуации возвращение Магнуссона поможет. Он хороший защитник.



Да, была травма ахилла, он долго лечился. Нужно смотреть, в каком он состоянии, сможет ли принести пользу. А так и в середине, и впереди тоже нужно усиление. Вроде народ везде есть, а результата никакого», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.