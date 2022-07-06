«Химки» договорились с «Рубином» об аренде Ломовицкого

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перейдёт в «Химки» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



23-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и успел принять участие в 46 матчах. После этого футболист перешёл в «Рубин», подписав контракт на 4,5 года.



Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.



Также стало известно, что «Химки» согласовали контракт с Аязом Гулиевым. В ближайшее время игрок и клуб подпишут соглашение. Гулиев должен был перейти в «Ахмат», но переход сорвался.

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