Матео Кассьерра: хотел остаться в России, потому что возник интерес со стороны «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации в магазине санкт-петербургского клуба рассказал, почему решил остаться в России.
«Я хотел остаться в России, потому что возник интерес со стороны «Зенита». Мне хотелось попробовать себя в команде-чемпионе. Плюс разговор с Барриосом, он убедил меня приехать. Я хочу выиграть с клубом трофеи. И рад остаться в чемпионате, где мне хорошо.
Немного русских слов я успел выучить, некоторые знаю. Не могу сказать, что совершенно не знаю язык. Моё любимое слово – «хорошо», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В завершившемся сезоне-2021/2022 25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра сыграл в 22 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. В конце июня футболист перешёл в «Зенит».
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