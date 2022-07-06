Матео Кассьерра: не могу сказать, что готов на 100%
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своей форме.
«Неделя с моего перехода ещё не прошла. Чувствую, что с каждым днём готовность становится лучше. Над многим ещё надо поработать. Не могу сказать, что готов на 100%. Отдаюсь работе.
Забитый гол «Црвене Звезде» придаст мне уверенности, я верю в свои силы. Я хорошо провёл прошлый сезон. Надеюсь, этот будет ещё лучше», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, 3 июля Кассьерра дебютировал за «Зенит». Форвард принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», который проходил в «Сочи» на стадионе «Фишт». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургского клуба, а Кассьерра забил один из мячей.
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