Отец Йовича — об уходе сына из «Реала»: это шанс увидеть, кто прав

Милан Йович, отец новичка «Фиорентины» Луки Йовича, прокомментировал переход своего сына из мадридского «Реала». Он убеждён, что Лука покажет в составе «фиалок» то, что не смог показать в Мадриде.



«Это правильный шаг. Шанс для всех нас увидеть, кто прав, а кто нет. Посмотреть друг другу в глаза и понять, силён ты или нет», — приводит слова Милана Йовича сербская газета Objektiv.



Напомним, ранее сообщалось, что Йович подпишет контракт до июня 2024 года с возможностью продления ещё на два года. «Реал» получит около 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Сумма сделки не разглашается.



В сезоне-2021/2022 Йович появлялся на поле в составе «Реала» 19 раз, забил один гол и три раза ассистировал партнёрам.

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