Звёздный футболист молодёжной сборной Англии решил выступать за Гану

21-летний воспитанник «Челси», выступающий ныне за «Брайтон», Тарик Лампти сменил спортивное гражданство с Англии на Гану. Об этом сообщил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Эдвин Симеон-Окраку в своём «твиттере».



Ранее Лэмпти выступал за «трёх львов» на уровнях до 18, до 19, до 20 и до 21 года. Однако у защитника было право играть за сборную Ганы благодаря своим родителям.



Африканская страна впервые обратилась к нему с предложением о переходе в 2020 году. Лампти не спешил с решением, однако в мае 2022 года он попросил тренера сборной Англии до 21 года, за которую провёл два матча, Ли Карсли не привлекать его к отборочным матчам чемпионата Европы этим летом, пока он не определится со своим будущим.



Правила ФИФА разрешают футболистам менять международную принадлежность, если они не провели более трёх матчей за сборную до 21 года.

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