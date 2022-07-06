Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: отстранение России — позор. Спортсмены ни при чём

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.



«Как я отношусь к спортсменам, которые будут менять гражданство из-за отстранения России, чтобы продолжить выступать? Ты знаешь, что ты русский спортсмен и выступаешь за другую страну, это будет правильно? Нет. Я надеюсь, что скоро россиян допустят до соревнований и каждый спортсмен сможет представлять свою страну на международной арене. Пойти и выступать за другую страну – это как-то странно будет.



Правильно ли, что российских спортсменов отстранили от международных соревнований? Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чём. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах до конца сезона-2022/2023.