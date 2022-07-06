Стив Манданда ушёл из «Марселя». Он провёл более 600 матчей за клуб

Вратарь «Марселя» Стив Манданда расторг контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте провансальской команды. Отмечается, что стороны разорвали соглашение по взаимному согласию.



Ранее стало известно, что 37-летний француз намерен перейти в «Ренн». Футболист уже согласовал условия контракта с данным клубом.



Напомним, Манданда играл за «Марсель» с 2007 года с перерывом в один сезон, когда он выступал за «Кристал Пэлас». Контракт игрока с «Марселем» был рассчитан до 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Манданда составляет € 1,5 млн.



В минувшем сезоне вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Всего за французский клуб Стив сыграл в 610 матчах, в которых пропустил 674 мяча.

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