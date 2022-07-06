Борис Джонсон: всего наилучшего сборным Англии и Северной Ирландии на женском ЧЕ-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о старте женского чемпионата Европы – 2022, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Сегодня, 6 июля, состоится матч-открытие, где сыграют команды Англии и Австрии. Его примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Финал турнира состоится на «Уэмбли» в Лондоне.

«Уверен, что все собравшиеся здесь присоединятся к моим пожеланиям всего наилучшего сборным Англии и Северной Ирландии, которые будут выступать на стартующем сегодня женском чемпионате Европы – 2022. Убеждён, что обе команды дадут нашим нациям повод для гордости», — сказал Джонсон во время заседания в парламенте.

Примечательно, что Англия и Северная Ирландия попали в одну группу A. Также в ней сыграют сборные Норвегии и Австрии.