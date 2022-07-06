Борис Джонсон: всего наилучшего сборным Англии и Северной Ирландии на женском ЧЕ-2022
Поделиться
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о старте женского чемпионата Европы – 2022, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.
Сегодня, 6 июля, состоится матч-открытие, где сыграют команды Англии и Австрии. Его примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Финал турнира состоится на «Уэмбли» в Лондоне.
«Уверен, что все собравшиеся здесь присоединятся к моим пожеланиям всего наилучшего сборным Англии и Северной Ирландии, которые будут выступать на стартующем сегодня женском чемпионате Европы – 2022. Убеждён, что обе команды дадут нашим нациям повод для гордости», — сказал Джонсон во время заседания в парламенте.
Примечательно, что Англия и Северная Ирландия попали в одну группу A. Также в ней сыграют сборные Норвегии и Австрии.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
22:05
-
21:46
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:26
-
19:26
-
19:08
-
18:59
-
18:51
-
18:47
-
18:31
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
17:49
-
17:45
-
17:30
-
17:17
-
17:05
-
17:05
Партнерский контент