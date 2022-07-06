Сборные Англии и Австрии объявили стартовые составы на матч-открытие женского ЧЕ-2022

Стали известны стартовые составы Англии и Австрии на матч-открытие женского чемпионата Европы 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Сборная Англии: Эрпс, Бронз, Дэйли, Брайт, Уильямсон, Уолш, Мид, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Уайт.



Сборная Австрии: Зинсбергер, Веннингер, Шнадербек, Вайнройтер, Ашауэр, Нашенвенг, Данст, Задражил, Фейрерзингер, Пунтигам, Билла.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентки судьи — Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе являются Норвегия и Северная Ирландия.