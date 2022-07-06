Оливер Кан: переход Роналду в «Баварию» не соответствовал бы нашей философии

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан ответил, является ли информация об интересе клуба к 37-летнему португальскому нападающему Криштиану Роналду правдивой.
«Несмотря на то что я считаю Роналду одним из величайших футболистов, этот трансфер не соответствовал бы нашей философии», — приводит слова Кана журналист Франк Линкеш в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. Среди претендентов на 37-летнего форварда называются «Челси», «Рома» и Спортинг». При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.
Также рекомендуем к просмотру ролик: «Неприятные поступки Криштиану Роналду»:
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