Павлюченко: Адебайор — сказочник. Я не приходил на тренировку пьяным, тем более в Англии

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко опроверг слова экс-партнёра по «шпорам» форварда Эммануэля Адебайора о том, что он пришёл на одну из тренировок в состоянии алкогольного опьянения.



«Адебайор — такой сказочник, ха-ха. Во-первых, я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры. Да я даже в России пьяным не приходил на тренировки. Не могу я пить и потом пьяным играть и тренироваться — это глупость!



А во-вторых, история была другая: тогда мы победили в лондонском дерби «Арсенал» впервые за несколько лет и в раздевалке начали обливаться шампанским. Праздновали это событие. После этого организовали командой поход в ресторан и пошли отмечать. А Адебайор рассказывает, что я там пьяный был… Мы всей командой сидели и отмечали — кто-то пил вино, а кто-то — пиво. Да, был вечер, а на следующий день тренировка, но никакого пьянства не было.



Я посмотрел его интервью, в котором он сначала сказал, что я пьяный пришёл. Затем, что у меня запах был. Так это же разные вещи! Понятно, что запах был, но он присутствовал у всех. Это же не означает, что все были пьяные. Видимо, спросили конкретно обо мне, и он так сказал», — цитирует Павлюченко Sport24.

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