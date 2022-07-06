«Один раз он пришёл на тренировку пьяным». Адебайор поделился историей о Павлюченко

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эммануэль Адебайор поделился мнением о российском коллеге по амплуа – Романе Павлюченко, с которым он выступал в составе «шпор» в сезоне-2011/2012.

«Павлюченко перестал играть после моего прихода в «Тоттенхэм»? Конечно, нет. Не говорите, что он закончил в Европе из-за меня. Это ерунда. Да и вообще он отличный игрок. Мы за короткое время успели подружиться. Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: «Привет, бро. Как ты?».

Сумасшедшие истории про Романа? Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным. От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьёзно пьян. В последнем как раз ничего удивительного — в Англии многие футболисты любят пить алкоголь», — приводит слова Адебайора Sport24.

Напомним, Роман Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 года. В составе «шпор» он провёл 112 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

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