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Солигорский «Шахтёр» вничью сыграл с «Марибором» в первом матче квалификации ЛЧ

Солигорский «Шахтёр» вничью сыграл с «Марибором» в первом матче квалификации ЛЧ
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Сегодня, 6 июля, солигорский «Шахтёр» (Беларусь) вничью сыграл со словенским «Марибором» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА (0:0). Встреча прошла на стадионе «Марибора» «Людски врт». Следующая игра команд пройдёт 13 июля в Турции.

Параллельно с их встречей «Шериф» в гостях играл с командой «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Соперники также не смогли выявить победителя (0:0). Ответная игра также пройдёт 13 июля в Кишинёве (Молдавия), на стадионе «Зимбру». Напомним, УЕФА запретил «Шерифу» проводить игры еврокубков в Приднестровье из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». Российские клубы отстранены от участия в розыгрыше.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 июля 2022, среда. 21:15 МСК
Марибор
Марибор, Словения
Окончен
0 : 0
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 июля 2022, среда. 21:00 МСК
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
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