Солигорский «Шахтёр» вничью сыграл с «Марибором» в первом матче квалификации ЛЧ

Сегодня, 6 июля, солигорский «Шахтёр» (Беларусь) вничью сыграл со словенским «Марибором» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА (0:0). Встреча прошла на стадионе «Марибора» «Людски врт». Следующая игра команд пройдёт 13 июля в Турции.

Параллельно с их встречей «Шериф» в гостях играл с командой «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Соперники также не смогли выявить победителя (0:0). Ответная игра также пройдёт 13 июля в Кишинёве (Молдавия), на стадионе «Зимбру». Напомним, УЕФА запретил «Шерифу» проводить игры еврокубков в Приднестровье из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». Российские клубы отстранены от участия в розыгрыше.