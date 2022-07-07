Мовсисян — о Захаряне: неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать за российскую национальную команду, а не армянскую.



«Удивило ли меня решение Захаряна? Что ещё можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.



Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи – что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку. Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем», — цитирует Мовсисяна Metaratings.



Напомним, Захарян является воспитанником «Динамо». За сборную России полузащитник дебютировал в сентябре 2021 году, проведя с того времени четыре матча за национальную команду.