Аллер взял в «Боруссии» 9-й номер, под которым играл Холанд

Новичок дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер будет выступать за чёрно-желтых под девятым номером, сообщил официальный сайт клуба. Ранее с девяткой на спине выступал Эрлинг Холанд, перешедший в это межсезонье в английский «Манчестер Сити».

Фото: соцсети ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Холанд пришёл в «Боруссию» в сезоне-2019/20 и отыграл его под 17-м номером, а уже следующим летом сменил цифру на футболке. Под 9-м норвежец выступал с 2020 по 2022 годы. Эрлинг провёл за дортмундцев 87 матчей во всех турнирах и забил 83 мяча.



28-летний Себастьен Аллер ранее выступал в Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта» – с 2017 по 2019 годы. В чемпионате Германии он провёл 60 матчей, отметился 24 голами и 13 результативными передачами. После «Айнтрахта» ивуариец играл за английский «Вест Хэм» и нидерландский «Аякс».

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