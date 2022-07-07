Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перебраться в чемпионат Франции, сообщает Footmercato.



По информации источника, бельгиец близок к тому, чтобы перейти в «Марсель». Между сторонами уже ведутся переговоры. Агент футболиста уже прилетел во Францию для личной встречи с представителями клуба.



Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Он выступал за итальянскую команду с 2013 года. Мертенс является воспитанником «Андерлехта», на родине он также играл за «Гент».



Дрис Мертенс выступал за неаполитанцев с 2013 года, с тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.

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