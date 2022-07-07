Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной США Тайлер Адамс перешёл в «Лидс»

Полузащитник сборной США Тайлер Адамс перешёл в «Лидс»
Комментарии

23-летний опорник сборной США Тайлер Адамс перешёл из «РБ Лейпциг» в «Лидс Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

По информации ESPN, сумма сделки составила € 17 млн, а вместе с бонусами вырастет до € 23 млн. Адамс подписал контракт на пять лет.

За «РБ Лейпциг» опорный полузащитник провёл 101 матч, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.

Адамс перешёл в немецкий клуб в январе 2019 года из «Нью-Йорк Ред Буллз».

За сборную США у футболиста 19 матчей и один гол.

Ранее «РБ Лейпциг» также подписал нападающего Брендена Ааронсона и защитника Расмуса Кристенсена из «РБ Зальцбург», полузащитника Марка Року из мюнхенской «Баварии».

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ «Лидс» занял 17-е место. Новый чемпионат начнётся для команды домашней встречей с «Вулверхэмптоном» 6 августа.

Новость по теме
«Лидс» покупает лучшего бомбардира «Фейеноорда» за € 25 млн + бонусы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022