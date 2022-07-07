Полузащитник сборной США Тайлер Адамс перешёл в «Лидс»

23-летний опорник сборной США Тайлер Адамс перешёл из «РБ Лейпциг» в «Лидс Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.
По информации ESPN, сумма сделки составила € 17 млн, а вместе с бонусами вырастет до € 23 млн. Адамс подписал контракт на пять лет.
За «РБ Лейпциг» опорный полузащитник провёл 101 матч, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.
Адамс перешёл в немецкий клуб в январе 2019 года из «Нью-Йорк Ред Буллз».
За сборную США у футболиста 19 матчей и один гол.
Ранее «РБ Лейпциг» также подписал нападающего Брендена Ааронсона и защитника Расмуса Кристенсена из «РБ Зальцбург», полузащитника Марка Року из мюнхенской «Баварии».
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ «Лидс» занял 17-е место. Новый чемпионат начнётся для команды домашней встречей с «Вулверхэмптоном» 6 августа.
- 7 июля 2022
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