Зелимхан Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что в последнем сезоне в московском «Спартаке» испытывал сильное волнение. Также футболист высказался о словах капитана красно-белых Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма санкт-петербургского клуба.

«Я, конечно, волновался, потому что любой человек хочет определённости. Честно говоря, стрессовый год был для меня. Потому что каждый день была неопределённость по поводу моего будущего, что от меня хотят, хотят ли видеть меня в команде.

Варианты за границей? Шли разговоры, но конкретики не было. Помню, как отец отправил мотивирующее сообщение за месяц до конца чемпионата. Тогда всё уже было понятно.

Что говорили одноклубники? Кто-то не верил, кто-то был уверен, что предложат новый контракт. Допустим, Георгий Джикия был уверен на 100%, что предложат. Он сказал, что мне не идёт футболка «Зенита»? У него такое мнение, но мои друзья говорят обратное. Кто его знает», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

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