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Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева и Мантуана

Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева и Мантуана
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба. Он прокомментировал форму нападающего Матео Кассьерры, оценил перспективы форварда сыграть в матче за Суперкубок России. Встреча состоится 9 июля на поле стадиона «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Все готовы сыграть, кроме Караваева. Все остальные игроки готовятся.

Мантуан? Травма известна. Непонятно, сколько потребуется времени, чтобы решить проблему. Но травма не очень серьёзная. Будем ждать, когда он поправится и сможет снова играть.

Кассьерра? Он к нам присоединился поздно. Тем не менее виден его уровень мастерства и профессиональные качества. Ещё оценим его состояние и примем решение, сможет ли он сыграть. Что касается вратарской позиции, то Одоевский и Кержаков смогут сыграть. Посмотрим, кто выйдет на поле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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