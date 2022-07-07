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Алаев подтвердил, что Кубок России планируют реформировать

Алаев подтвердил, что Кубок России планируют реформировать
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что Кубок России в ближайшее время может изменить формат. Более того, он назвал основные варианты, которые рассматриваются организацией.

«Параллельно обсуждается альтернатива — реформированный Кубок России. Эта тема вчера впервые обсуждалась на общем собрании клубов. Решающее мнение за клубами. Они должны взвесить все «за» и «против», принять решение, которое я должен реализовать. Я должен учитывать потенциальные риски. Над нынешними контрактами была проделана большая работа, их сумма оптимальная.

Один из вариантов Кубка России — когда формат Кубка лиги становится основным вариантом для клубов РПЛ в Кубке России. Коллег из клубов заинтересовал данный формат. Но вопрос — сможет ли данный формат принести такой же доход, как потенциальный Кубок лиги. Любое изменение формата несёт операции с действующим партнёром.

На собрании каждый клуб высказал позицию по Кубку лиги. Все поддерживают идею в целом, но у некоторых клубов есть вопросы, которые я поднимал выше. Голосование будет на следующей неделе в очном формате.

Кубок России автоматически решает два вопроса – с «Матч ТВ» и титульным спонсором. Они в разговоре с нами сказали, что их вариант устраивает. Почему — я не знаю, это надо спрашивать у них», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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