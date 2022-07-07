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Алаев: я был сторонником реформы от Hypercube, но до клубов РФС не достучаться

Алаев: я был сторонником реформы от Hypercube, но до клубов РФС не достучаться
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что поддерживал реформы, предлагаемые компанией Hypercube. Он рассказал, что помешало претворить их в жизнь.

«У Хачатурянца получилось навести порядок в судействе. Получилось бы и в РПЛ, но не хватило времени.

Итоговое решение по реформам принимают клубы. Что касается возвращения к обсуждению реформ РПЛ, нам надо решить текущие вопросы. После этого можно продолжить обсуждение. Сейчас принято решение о 16 командах, мы работаем в этом режиме.

Я был сторонником реформы Hypercube, но клубы приняли такое решение. Возможно, мы не достучались. Я должен следовать позиции клубов. Если клубы большинством скажут, что надо делать Кубок лиги, то я буду с утра до ночи это исполнять», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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