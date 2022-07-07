Алаев: я был сторонником реформы от Hypercube, но до клубов РФС не достучаться

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что поддерживал реформы, предлагаемые компанией Hypercube. Он рассказал, что помешало претворить их в жизнь.



«У Хачатурянца получилось навести порядок в судействе. Получилось бы и в РПЛ, но не хватило времени.



Итоговое решение по реформам принимают клубы. Что касается возвращения к обсуждению реформ РПЛ, нам надо решить текущие вопросы. После этого можно продолжить обсуждение. Сейчас принято решение о 16 командах, мы работаем в этом режиме.



Я был сторонником реформы Hypercube, но клубы приняли такое решение. Возможно, мы не достучались. Я должен следовать позиции клубов. Если клубы большинством скажут, что надо делать Кубок лиги, то я буду с утра до ночи это исполнять», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Алаев: моя задача на посту президента РПЛ, чтобы лигу больше не называли лигой приколов