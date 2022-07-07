Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы же не смешиваем женский и мужской футбол». Мостовой — об участии команд Медиалиги в КР

«Мы же не смешиваем женский и мужской футбол». Мостовой — об участии команд Медиалиги в КР
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном участии команд Медиалиги в Кубке России. Экс-игрок отметил, что смешивать профессионалов и любителей не стоит.

«Смешивать профессионалов и любителей в Кубке России не надо. У нас же есть чёткое разделение на профессиональные лиги и любительские. Любители не доросли ещё до профессионалов? Это разные понятия. Есть же женский и мужской футбол, мы же их не смешиваем, так? Тут такая же ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее появилась новость, что клубы Медиалиги могут получить приглашение в Кубке России. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Новость по теме
Победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард для участия в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022