«Мы же не смешиваем женский и мужской футбол». Мостовой — об участии команд Медиалиги в КР

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном участии команд Медиалиги в Кубке России. Экс-игрок отметил, что смешивать профессионалов и любителей не стоит.



«Смешивать профессионалов и любителей в Кубке России не надо. У нас же есть чёткое разделение на профессиональные лиги и любительские. Любители не доросли ещё до профессионалов? Это разные понятия. Есть же женский и мужской футбол, мы же их не смешиваем, так? Тут такая же ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее появилась новость, что клубы Медиалиги могут получить приглашение в Кубке России. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.

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