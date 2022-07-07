«Зенит» объявил о подписании Родригао, сделав видео в стиле бразильских сериалов

Санкт-петербургский «Зенит» необычным образом презентовал новичка команды защитника Родригао, перешедшего в стан сине-бело-голубых из «Сочи». Пресс-служба клуба опубликовала на своём YouTube-канале видео в стиле бразильских сериалов, где в титрах указаны все игроки и тренеры «Зенита» из данной южноамериканской страны.

Напомним, Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Родригао вышел на поле в 31 матче во всех турнирах, три раза забил и отдал одну голевую передачу. Ранее в «Зенит» из «Сочи» перешёл колумбийский нападающий Матео Кассьерра.