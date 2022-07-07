«Химки» объявили о подписании экс-вратаря «Спартака» Митрюшкина

Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин на правах свободного агента перешёл в «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. 26-летний футболист подписал двухлетний контракт с «Химками». Вратарь будет играть под первым номером.
Напомним, Митрюшкин является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых вратарь провёл четыре матча, в которых пропустил шесть мячей. После ухода из московского клуба Антон поиграл в швейцарском «Сьоне», «Фортуне» из Дюссельдорфа и в дрезденском «Динамо», которое и было последним клубом россиянина.
По итогам сезона-2021/2022 победителем Российской Премьер-Лиги стал «Зенит». «Спартак» занял 10-ю строчку, а «Химки» расположились на 13-м месте. Подмосковная команда обыграла «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах и осталась в РПЛ.
- 7 июля 2022
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