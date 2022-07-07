На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будет продаваться алкоголь

Футбольные болельщики не смогут приобрести алкоголь на стадионах во время предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, покупка алкогольных напитков будет разрешена за пределами стадионов только до и после определённых матчей. Алкоголь не будет продаваться в чашах арен, а также во время матча. Кроме того, приобрести алкогольные напитки можно будет только в регламентированных для этого местах.
Отметим, что в Катаре запрещено распитие алкоголя в общественных местах. Кроме того, запрещён самостоятельный ввоз алкогольных напитков на территорию страны.
Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»:
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