Норвегия — Северная Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧЕ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Северной Ирландии на матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало матча – в 22:00 мск.



Норвегия: Петтерсен, Сёнстевольд, Трирсдоттир, Мьелде, Блакстад, Энген, Хансен, Рейтен, Эйкеланд, Маннум, Хегерберг.



Северная Ирландия: Бёрнс, Ванс, МакФадден, Нельсон, Берроуз, МакКарон, Фёрнесс, Колдуэлл, Мэджилл, Уэйд, Маджи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Её ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция). Чемпионат Европы-2022 среди женщин стартовал вчера, 6 июля. Турнир продлится до 31 июля.