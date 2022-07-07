Норвегия — Северная Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Северной Ирландии на матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало матча – в 22:00 мск.
Норвегия: Петтерсен, Сёнстевольд, Трирсдоттир, Мьелде, Блакстад, Энген, Хансен, Рейтен, Эйкеланд, Маннум, Хегерберг.
Северная Ирландия: Бёрнс, Ванс, МакФадден, Нельсон, Берроуз, МакКарон, Фёрнесс, Колдуэлл, Мэджилл, Уэйд, Маджи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Её ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция). Чемпионат Европы-2022 среди женщин стартовал вчера, 6 июля. Турнир продлится до 31 июля.
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