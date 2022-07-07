Норвежский комментатор: УЕФА посылает сигнал, что женщины — второсортные футболисты
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Известный норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о призовых на женском чемпионате Европы по футболу. Ранее сообщалось, что призовой фонд турнира составит € 16 млн. В свою очередь, призовой фонд мужского чемпионата Европы составлял € 371 млн.
«Этим УЕФА посылает простой сигнал, что женщины — второстепенные футболисты, а чемпионат Европы — второсортный турнир. Но они должны поступать противоположным образом», — цитирует Сальтведта NRK.
Женский чемпионат Европы по футболу стартовал накануне. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании.
Ранее форвард сборной Норвегии Каролина Хансен выразила недовольство такой разницей в призовых.
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