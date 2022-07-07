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Каролина Хансен: УЕФА должен был вложить больше денег в женский чемпионат Европы

Каролина Хансен: УЕФА должен был вложить больше денег в женский чемпионат Европы
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Полузащитник «Барселоны» и женской сборной Норвегии Каролина Хансен поделилась мнением о финансировании женского чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что призовой фонд турнира составит € 16 млн. В свою очередь, призовой фонд мужского чемпионата Европы составлял € 371 млн.

«Тот факт, что у нас такая большая разница, разочаровывает. Чем больше УЕФА будет вкладывать, тем больше денег команды потратят на экипировки и развитие. В итоге это приведёт к генерированию ещё более крупных сумм. Продукт станет интереснее для просмотра. Для меня очевидно, что УЕФА должен был вложить больше денег в женский чемпионат Европы», — цитирует Хансен NRK.

Женский чемпионат Европы по футболу стартовал накануне. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании.

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