Каролина Хансен: УЕФА должен был вложить больше денег в женский чемпионат Европы

Полузащитник «Барселоны» и женской сборной Норвегии Каролина Хансен поделилась мнением о финансировании женского чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что призовой фонд турнира составит € 16 млн. В свою очередь, призовой фонд мужского чемпионата Европы составлял € 371 млн.



«Тот факт, что у нас такая большая разница, разочаровывает. Чем больше УЕФА будет вкладывать, тем больше денег команды потратят на экипировки и развитие. В итоге это приведёт к генерированию ещё более крупных сумм. Продукт станет интереснее для просмотра. Для меня очевидно, что УЕФА должен был вложить больше денег в женский чемпионат Европы», — цитирует Хансен NRK.



Женский чемпионат Европы по футболу стартовал накануне. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании.