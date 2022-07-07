Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Норвегия — Северная Ирландия: Хансен с пенальти довела счёт до разгромного

Норвегия — Северная Ирландия: Хансен с пенальти довела счёт до разгромного
Комментарии

Сегодня, 7 июля, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Игра идёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).

На 31-й минуте пенальти в ворота сборной Северной Ирландии реализовала форвард Кэролайн Грэм Хансен. Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила хавбек Фрида Маанум.

Игру обслуживает бригада судей во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).

Соперниками национальных команд Норвегии и Северной Ирландии по группе А на Евро-2022 являются сборные Англии и Австрии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022