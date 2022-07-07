Норвегия — Северная Ирландия: Хансен с пенальти довела счёт до разгромного
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Сегодня, 7 июля, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Игра идёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).
На 31-й минуте пенальти в ворота сборной Северной Ирландии реализовала форвард Кэролайн Грэм Хансен. Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила хавбек Фрида Маанум.
Игру обслуживает бригада судей во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).
Соперниками национальных команд Норвегии и Северной Ирландии по группе А на Евро-2022 являются сборные Англии и Австрии.
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