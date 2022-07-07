Фёдор Чалов выразил уверенность, что ЦСКА будет готов к старту сезона

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от старта нового сезона. Нападающий выразил уверенность, что москвичи хорошо подготовятся к очередному сезону.



Сегодня, 7 июля, ЦСКА провёл товарищеский матч на предсезонном турнире с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1, а Чалов стал автором победного мяча. В новом сезоне командой будет руководить Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи». Он привёл южан к серебряным медалям чемпионата России. Эта победа стала первой для ЦСКА с тех пор, как команду возглавил Федотов.



«ЦСКА к сезону будет готов. С Федотовым хорошо работается. От гола на родном стадионе всегда отличные эмоции», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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