Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов выразил уверенность, что ЦСКА будет готов к старту сезона

Фёдор Чалов выразил уверенность, что ЦСКА будет готов к старту сезона
Комментарии

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от старта нового сезона. Нападающий выразил уверенность, что москвичи хорошо подготовятся к очередному сезону.

Сегодня, 7 июля, ЦСКА провёл товарищеский матч на предсезонном турнире с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1, а Чалов стал автором победного мяча. В новом сезоне командой будет руководить Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи». Он привёл южан к серебряным медалям чемпионата России. Эта победа стала первой для ЦСКА с тех пор, как команду возглавил Федотов.

«ЦСКА к сезону будет готов. С Федотовым хорошо работается. От гола на родном стадионе всегда отличные эмоции», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Новость по теме
Федотов прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022