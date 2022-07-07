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Федотов прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА

Федотов прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1. ЦСКА одержал первую победу под руководством Федотова.

«Матч всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали, и Федя забил. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счёт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении. Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку. В результате мы пропустили единственный гол», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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