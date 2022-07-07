Федотов: молодёжь ЦСКА заработала аванс потом и кровью, мы на них рассчитываем

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче предсезонного турнира с «Сочи» (2:1) высказался о молодых футболистах армейского клуба. Специалист похвалил молодёжь за то, что они справились с нагрузками, особенно тренер выделил защитника Матвея Лукина.

«Не буду говорить о том, на кого из молодёжи будем рассчитывать в чемпионате. Молодежи свойственно витать в облаках. Им нужно хорошо трудиться, не задирать нос, развиваться и следить за собой.



Конечно, мы рассчитываем на молодёжь, они прошли все наши сборы, выполнили весь объём нагрузки. Ребята справились. Аванс они заработали потом и кровью. Думаю, что Лукин смотрелся очень неплохо», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.