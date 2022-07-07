Федотов: молодёжь ЦСКА заработала аванс потом и кровью, мы на них рассчитываем
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче предсезонного турнира с «Сочи» (2:1) высказался о молодых футболистах армейского клуба. Специалист похвалил молодёжь за то, что они справились с нагрузками, особенно тренер выделил защитника Матвея Лукина.
«Не буду говорить о том, на кого из молодёжи будем рассчитывать в чемпионате. Молодежи свойственно витать в облаках. Им нужно хорошо трудиться, не задирать нос, развиваться и следить за собой.
Конечно, мы рассчитываем на молодёжь, они прошли все наши сборы, выполнили весь объём нагрузки. Ребята справились. Аванс они заработали потом и кровью. Думаю, что Лукин смотрелся очень неплохо», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:24
-
23:17
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:35
-
21:23
-
21:21
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:52
Партнерский контент