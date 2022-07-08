Первый гол Чалова после возвращения из «Базеля» — в видеообзоре матча «Сочи» — ЦСКА

Вчера, 7 июля, прошёл матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер между «Сочи» и ЦСКА. Команды сыграли на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена» в Москве, но команда Владимира Федотова номинально считалась гостями встречи. Тем не менее это не помешало московскому клубу одержать победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. Уже на пятой минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев, через две минуты преимущество армейцев удвоил нападающий Фёдор Чалов. На 60-й минуте один мяч отыграл форвард «Сочи» Владислав Сарвели.
Данная победа стала первой для Федотова во главе ЦСКА. Ранее армейцы уступили «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Нижнему Новгороду» (0:2). Отметим, что «Сочи» — бывший клуб Федотова.
По итогам предсезонного турнира победу одержал «Зенит». Второе место занял «Нижний Новгород», третье – «Сочи», на последней строчке расположился ЦСКА.
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