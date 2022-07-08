Асенхо перешёл в «Реал Вальядолид» в качестве свободного агента

Экс-голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо подписал контракт с «Реал Вальядолидом», владельцем которого является знаменитый бразильский нападающий Роналдо.



Договор 33-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.



Асенхо играл «Вильярреал» с 2014 по 2022 год. Испанец сыграл в общей сложности 256 матча, в которых 84 раза отстоял на ноль.



Вместе с «Вильярреалом» голкипер выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.

Примечательно, что Асенхо воспитанник «Вальядолида». Голкипер выступал за родную команду с 2007 по 2009 год. 8 июля 2009 года голкипер перешёл в «Атлетико Мадрид», сумма трансфера составила € 5 млн, контракт был подписан на четыре года. В составе «матрасников» испанец в первый раз в своей карьере стал обладателем Лиги Европы сезона-2009/10.