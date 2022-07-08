Звезда сборной США Алекс Морган обменялась футболками с гаитянкой. Видео стало вирусным

Футболистка сборной США Алекс Морган после матча-открытия женского Кубка КОНКАКАФ с командой Гаити, который американки выиграли со счётом 3:0, обменялась футболками с гаитянкой.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале TUDN México.
Когда Морган шла после матча в раздевалку, к ней подошла защитник сборной Гаити Кетна Луис и попросила её футболку после того, как договорилась об этом во время игры.
Морган не только согласилась, но и попросила взамен футболку соперницы, что удивило и обрадовало гаитянскую футболистку.
Видео с реакцией гаитянки стало вирусным: фанаты аплодировали поведению Морган и тому, как она оценила коллегу.
С 2010 года Морган вызывается в национальную команду США. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).
Алекс стала первой женщиной, попавшей на обложку футбольного симулятора FIFA. Также она была неоднократно признана самой красивой футболисткой мира по версиям различных изданий.
- 8 июля 2022
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