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Самая красивая футболистка мира Алекс Морган забила эффектный гол. Видео

Самая красивая футболистка мира Алекс Морган забила эффектный гол. Видео
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Футболистка сборной США Алекс Морган оформила зрелищный дубль в матче-открытии женского Кубка КОНКАКАФ. Американки одержали победу в игре с Гаити со счётом 3:0.

Отдельного внимания заслуживает первый гол 33-летней Морган. Алекс подставила ногу, отреагировав на наброс партнёрши по команде, и эффектным касанием открыла счёт матча на 16-й минуте.

Видео доступно на YouTube-канале Concacaf. Права на него принадлежат Concacaf (с 1:12).

Морган – футболистка клуба NWSL «Сан-Диего Вейв». После 11 туров Алекс лидирует в гонке бомбардиров, в её активе 11 голов.

С 2010 года Морган вызывается в национальную команду США. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).

Алекс стала первой женщиной, попавшей на обложку футбольного симулятора FIFA. Также она была неоднократно признана самой красивой футболисткой мира по версиям различных изданий.

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